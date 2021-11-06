Поющие чаши
Долгое время такое явление, как синестезия, отрицалось учеными и медиками, считалось лишь плодом фантазии. И только совсем недавно психологи и когнитивисты заинтересовались его механизмами.
Стремительная урбанизация и перенаселенность современных городов приводят к умственному и физическому истощению жителей. Качество звукового ландшафта и акустической среды рассматривается как главный фактор
Медитация «Поющие чаши» – это духовная практика, используемая для создания гармонии пространства. Ритуал проводят для того, чтобы придать воде лечебные свойства, очистить мысли, восстановить здоровье.
Массаж поющими чашами помогает расслабиться, обрести душевную гармонию, избавиться от бессонницы и улучшить качество жизни. Он ускоряет выздоровление при органических заболеваниях, активирует защитные
Многие религиозные практики включают в себя использование музыкальных инструментов, звучание которых оказывает лечебный эффект. Среди них особо популярны звуки поющие чаши – неотъемлемая часть религиозных