Как возникла медитация под тибетские поющие чаши

Медитация «Поющие чаши» – это духовная практика, используемая для создания гармонии пространства. Ритуал проводят для того, чтобы придать воде лечебные свойства, очистить мысли, восстановить здоровье. Предмет не приносит вреда даже в руках дилетанта.

Происхождение поющих чаш

Несколько легенд, объясняющих появление музыкальных инструментов:

Первая рассказывает, что в древние времена верховные ламы в Тибете могли общаться напрямую с высшим разумом через шаманские ритуалы. Однажды они получили послание: Боги отдадут предметы силы, через которые с Высшим разумом смогут разговаривать не только шаманы, но и простые люди. В видении ламы увидели чаши и сплав металлов – меди, железа, олова, серебра, цинка, золота и свинца. Один элемент угадать не получилось. Но свыше прислали подсказку в виде метеоритного дождя в области горы Кайлас. Добавили «небесный» металл и создали сплав для музыкальных сосудов. По второй легенде, духовный правитель Тибета Далай-лама V в своем дворце Кунгар Ава в Дрепунге установил трон в форме поющей чаши. Верующие, которые приходили припасть к ногам правителя, слышали божественную музыку. Это был знак дарования вечной жизни в раю. Согласно еще одной легенде, в музыкальные вибрирующие инструменты преобразились чаши странствующих монахов, живущих подаянием. Иноки достигли духовного просветления и смогли оказывать помощь всем, кто подносил им дары.

Все легенды красивые, но историкам так и не удалось выяснить точное происхождение чаш.

Но уже к концу I в. н. э. они вместе с буддизмом распространились по Восточной Азии. В Средневековье чаши производились и использовались до 20-x годов ХХ века в предгорьях Гималаев и на севере Индии в районе долины Катманду, где имелись запасы металлов для производства бронзы с отличными звуковыми характеристиками. В 20-е годы ХХ века традиция их производства была утрачена. Но сейчас божественные мелодии вновь покоряют Европу и Америку благодаря культуре Нью-Эйдж и предприимчивым непальским мастерам, которые безуспешно, но пытаются реконструировать технологию древнего производства.

Техники использования поющих тибетских чаш

Только сосуды ручной работы могут стать музыкальными инструментами. Для их создания используют специальные техники. Существует 68 фундаментальных различий в конструкции и технологии литья. Чем толще стенки, тем богаче унтертона; чем более плоское дно, тем выраженнее вибрация. Звучание современных чаш серьезно уступает по качеству чашам изготовленным до 1920 годов прошлого века.

Значение имеют:

ширина обода;

соотношение между размерами и диаметром;

первый звук (основной тон)

При выборе нужно щелкнуть ногтем по стенке сосуда. Если появилось неприятное дребезжание, извлечь гармоничную мелодию не получится.

Для игры нужен стик – это короткая толстая палочка, по форме напоминающая пест для ступки. Его изготавливают из дерева. Часто «рабочий» конец обтягивают фетром.

Удары по стенкам чаши

Музыкальный инструмент укрепляют на небольшой горизонтальной поверхности – на пальцах, подушке или специальной подставке. Чем она меньше, тем глубже будет звук.

Извлечение звуков происходит по принципу колокола. Стиком наносят резкие удары по краям – с наружной и внутренней сторон. Методики две – резкие одиночные удары и безотрывные поочередные касания. Последние позволяют получать длительную вибрацию. Глубину и громкость регулируют нажатием ладони на края.

Круговые движения по краям чаши

Подобные воздействия позволяют получить слияние нескольких обертонов. Создается ощущение, что колокола звучат в унисон. Стиком водят по внешнему краю чаши, регулируя силу нажатий.

Чем толще стенки музыкального инструмента, тем легче его освоить. Но чтобы получить богатые звуки, нужны тонкостенные чаши.

Влияние музыкальных чаш на состояние человека

Наибольшая эффективность вибрационно-акустической терапии замечена при лечении патологий эндокринной, нервной, дыхательной и пищеварительной систем и облегчения течения инфекционных заболеваний. Метод используется для ускорения восстановления после операций и травм. Разработаны специальные программы для работы с детьми, отстающими в развитии.

Как воздействует на организм

Вибрационно-акустические волны распространяются по всем тканям человеческого организма с разной скоростью, поскольку структура органов разная. После проведенных экспериментов было установлено, что у 73–87% испытуемых экспериментальной группы менялся ритм пульса, реагируя на извлекаемые звуки. Если они воспринимались как приятные, то действовали успокаивающе; как неприятные – возбуждающе.

У каждого организма своя частота. Если она совпадает с мелодией, заданной музыкальным инструментом, то тело, охваченное вибрациями, подстраивается под заданный ритм. Происходит массаж всех тканей на уровне клеточной структуры, запускается процесс регенерации. Древние тибетские чаши помогают восстановить здоровье.

Польза и вред

Неприятные звуки не вызывают негативного воздействия. Если во время сеанса появляется возбуждение или любое другое неприятное ощущение, достаточно остановить мелодию. Для этого сжимают края музыкального инструмента руками и прерывают сеанс. Для 13–27% людей мелодии нейтральны.

Поющие чаши в современности

В XX–XXI вв. человек тонет в различных звуках, являющихся источниками негативных вибраций. Их излучают транспортные средства, бытовые приборы, высоковольтные провода и гаджеты. Они нарушают органические энергетические потоки, истощают, провоцируют появление различных заболеваний.

Звуки, извлекаемые из вибрирующих тибетских чаш, гасят негативное воздействие, стабилизируют работу органических систем. Но перед тем, как начинать очистительную или оздоровительную процедуру, нужно выбрать хороший музыкальный инструмент.

Современные изделия изготавливают вручную и штампуют на станках. Используемые сплавы: медь (как основа), бронза, цинк, олово, железо и серебро, которое иногда заменяют никелем. В исключительных случаях при плавке добавляют золото. От техники литья зависит звучание.

Дорогие сосуды, издающие мелодичный звук, используют как атрибут религиозных практик, дешевые в Тибете и Непале продают как сувениры.

Медитация под поющие чаши

Лучший способ восстановления здоровья – присутствие на целительных сеансах. Они проводятся в буддистских центрах или клубах йоги. Никаких ограничений для посещений нет. Чтобы участвовать в ритуале, не нужно становиться членом братства.

Участники разуваются, садятся на специально расстеленные коврики для йоги. Их можно приносить с собой. На авансцене находятся несколько поющих чаш и «музыкант». Чтобы расслабиться, можно окуривать себя ароматическими палочками.

Посетители садятся на коврики, им предлагают прикрыть глаза. Слушая музыку, многие входят в транс. Если воздействие негативное, разрешается покинуть помещение.

Можно проводить медитацию дома, с помощью записи или видео. Правда, эффект от присутствия на живом концерте выше.

Онлайн медитации и звуковые ванны

Онлайн-медитации и звуковые ванны с поющими чашами становятся все более популярными, так как они предлагают уникальный способ расслабления и саморефлексии. Поющие чаши обладают особым звуком, который благотворно влияет на состояние ума и тела. Используя чаши в процессе медитации, можно достичь глубокого состояния релаксации, снять стресс и улучшить эмоциональное состояние.

Звуковые ванны с поющими чашами представляют собой специальные сеансы, в ходе которых звуки чаш нежно окутывают слушателя и уводят его в состояние глубокого спокойствия. Во время звуковых ванн участникам предлагается комфортно устроиться, закрыть глаза и позволить звукам чаш провести их через медитативный процесс.

Онлайн-медитации и звуковые ванны с поющими чашами обычно проводятся опытными практиками и мастерами звука. Они могут быть доступны через различные платформы, такие как Zoom, YouTube, или специализированные сайты и приложения. Некоторые сеансы бесплатны, в то время как другие могут требовать оплаты или подписки на сервис.

Таким образом, онлайн-медитации и звуковые ванны с поющими чашами предоставляют удобный и доступный способ познакомиться с этим древним искусством и получить множество положительных эффектов для своего здоровья и благополучия.

Как подобрать время

Лучшее время для восстановления энергетики – утро, с 4 до 6 часов.

Но если раннее пробуждение нарушает органический цикл, можно использовать иные временные промежутки:

за час до полудня – с 11–12 часов;

с 17 до 18 часов, на закате;

с 22 до 24 часов.

Невозможно сосредоточиться и открыться, если желудок забит или, наоборот, пустой. За 30 минут до начала ритуала необходимо перекусить фруктами, куском отварного белого мяса или рыбы.

Для всех ли целей подходит

Слушать мелодии, извлекаемые из музыкальных сосудов, рекомендуют:

здоровым – взрослым и детям в профилактических целях, для повышения иммунитета;

при расстройствах нервной системы;

детям, отстающим по психофизическому развитию, для улучшения памяти и внимания;

беременным, для облегчения общего состояния и подготовки к родам.

Если в анамнезе органическое заболевание, острое или хроническое, медитация не поможет. В этом случае необходим индивидуальный терапевтический сеанс. Во время него специалист подберет мелодию, которая подходит в каждом отдельном случае.

Как правильно медитировать

Сначала нужно выбрать чашу со «своей» вибрацией. Для этого по стенке сосуда легко ударяют стиком. Если при затихании звука на уровне солнечного сплетения (третьей чакры), возникает легкая вибрация, эта мелодия подойдет. Появились неприятные ощущения – музыкальный инструмент нужно менять.

Перед медитацией отключают все приборы, издающие звуки, и принимают удобную позу. Главное, чтобы спина была прямая. Начинающим можно сесть на стул со спинкой, уже подготовленным другими методиками – в позу лотоса или «алмазную», опуститься на коленки. Извлекать звук можно самим, периодически опуская руки на бедра, или попросить это сделать партнера. Парные медитации эффективнее.

Звуковой массаж поющими чашами

Эта методика помогает справиться с неврологическими проблемами и заболеваниями опорно-двигательной системы. Для самомассажа нужно лечь на спину и расслабиться. «Свою» чашу устанавливают на точку Хара – она находится на 2 пальца ниже пупка по белой линии живота. Нормализуют дыхание и периодически ударяют по стенке чаши стиком с фетровым наконечником. Если все сделано правильно, вибрации будут проходить через все тело.

Затем точку меняют, в зависимости от проблем со здоровьем. На нижние чакры ( Муладхару, Свадхистану, Манипуру) воздействуют низкие звуки, на верхние (Анахату, Вишудху, Аджну и Сахасрару) – высокие.

Еще одна восстановительная методика – лечение заряженной водой. Во время медитации в музыкальный сосуд укладывают минерал, подходящий по энергетике, и наливают воду. После завершения ритуала ее переливают в пакет. Затем прокалывают его, направляя капельки на лоб лежащего человека в течение 5–10 минут. Это лучший способ избавиться от неврологических проблем и очистить помыслы.