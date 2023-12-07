Использование мантр стало популярным у представителей западной культуры несколько десятилетий назад. Универсальность сакральных текстов, наполненных глубоким мистическим смыслом, позволяет применять их представителям различных религиозных конфессий.

Что такое мантра

Священные для индуистов и буддистов формулы записаны на санскрите. В переводе с этого древнего языка слово «ман» означает «разум» или «думать», а «тра» – «освобождать» или «защищать».

Функции и религиозное значение

Изначально функция священной формулы заключалась в соединении людей с богами для достижения просветления. Обращаясь к потусторонним силам, человек просил их указать ему путь выхода из колеса Сансары, означающего остановку перерождений в физическом мире.

Верующий не требовал каких-либо благ на Земле. Со временем появились тексты, повторяя которые люди пытались обрести благополучие в видимой части реальности.

С помощью сакральных фраз верующие пытались встретить любовь, защититься от опасности, привлечь достаток.

Люди применяли несколько разновидностей священных текстов:

Биджа (семя). Мантра состоит всего из одного слова. Индуисты уверены, что биджа содержит концентрированную энергию Творца Вселенной и может заменить длинный текст. Примером «семени» могут служить «Сохам» и «Ом». Биджи часто становятся элементами сложных формул. Пранама. Молитва славит Всевышнего. Пранаму можно посвятить своему учителю, которого индуисты считают посредником между потусторонним миром и начинающим практиком. Дхьяна. Эти формулы используются во время медитаций на образы богов. Панчабрахма. Такие молитвы чаще применяют служители культа. Мантры 5 ликов Шивы необходимы для освящения новых храмов и выполнения различных обрядов. Панчабрахмы повторяют во время изготовления священного пепла, добавляемого в пищу и лекарственные средства.

Воздействие на энергетическое тело

Нада-йога и другие основанные на индуизме практики используют священные звуки для очищения энергетических центров человека. Неправильный образ жизни и негативные эмоции создают блоки, которые можно разрушить с помощью обращений к божествам.

После очищения чакры хорошо пропускают энергию. На физическом уровне это проявляется исчезновением многих проблем (болезней, невезения, конфликтов с окружающими).

Использование в психологии

Вибрации мантр способны оказывать на организм такое же воздействие, как ультразвук. Молитвы на санскрите обладают обезболивающим и расслабляющим эффектом.

Пение священных текстов отвлекает внимание человека от деструктивных мыслей. Психологи советуют совмещать повторение формул с визуализацией или созерцанием янтр — схематических изображений индуистских божеств. Яркие цвета позитивно действуют на сознание.

Если человек считает себя православным христианином, применение текстов на санскрите может вызывать внутренний протест, неприятие и привести к эффекту, обратному ожидаемому.

В этом случае стоит петь молитвы, принятые в православии. Психологи рекомендуют создать собственную мантру, состоящую из воодушевляющих и приятных для человека слов.

Значение мантр в медитативных практиках

В медитативных практиках тексты на санскрите помогают отказаться от:

Посторонних мыслей. Повторение священных фраз отвлекает внимание от нежелательных образов. Новичкам потребуется сила воли, чтобы концентрироваться на словах. Однако уже через 1,5-2 месяца регулярных занятий благодаря священным формулам сознание человека автоматически переключается на созерцание его внутреннего мира. Спешки. Пение сакральных текстов расслабляет и вводит в транс. Это дает возможность избегать суетливости, недопустимой при работе с медитативными практиками.

Мантры в йоге

Мантра-йога – это сочетание сакральных текстов с асанами (позами).

Последователи этого течения чаще других используют молитвы:

Исцеления («Ом Со Хам»). Такие тексты йоги читают при борьбе с болезнями не только тела, но и души (озлобленностью, неверием). Молитву можно читать перед приемом лекарственных средств. Благословения («Мангалам Дишту Мэ Махешвари»). Формулы помогают исполнять желания, привлекать покровительство Высших сил и материальное благополучие. Освобождения («Ом»). Эти молитвы применяются йогами, стремящимися покинуть колесо Сансары. Формулы освобождения избавляют от таких негативных качеств, как жадность, эгоизм, зависть. При регулярном использовании сакральных текстов у некоторых практикующих развиваются сверхъестественные способности.

Виды мантр – какие бывают

Главной ошибкой начинающих является ожидание быстрых результатов. Однако первые изменения можно заметить только через несколько недель практики. Чтобы достичь цели в короткие сроки, рекомендуется изменить образ жизни.

Людям, читающим индуистские молитвы, желательно полностью отказаться от алкоголя и курения. В рационе должна преобладать растительная пища.

Следует избегать осуждения окружающих и участия в конфликтах. Недопустимо передавать сплетни.

На исцеление духа

Считается, что большинство молитв на санскрите способствуют исцелению духа. Например, можно читать мантру счастья

Эти слова помогают справиться с депрессивными состояниями. В молитве практикующий обращается к Раме (Рамачандре) – одному из почитаемых индусами богов, доброжелательно настроенному по отношению к людям.

На материальное благосостояние

Мантры на обретение материального благополучия устраняют блокировки в подсознании, мешающие обрести финансовую независимость. Примеры негативных установок: «Все миллионеры – воры!», «Богатство достается тяжким трудом».

Чтобы улучшить материальное положение, необходимо обращаться с просьбами к богу Ганеше.

Пользу принесет молитва Юпитеру «Ом Гуравэ Намах», читать которую желательно по четвергам.

Достичь цели помогает богиня Лакшми, к которой нужно обратиться со словами: «Ом Хрим Клин Махалакшми Намах». Эзотерики советуют визуализировать ее образ во время чтения.

На оздоровление и омоложение тела

Мантра здоровья не может заменить медицинские препараты, однако она облегчает течение патологий и усиливает действие лекарственных средств. В борьбе с болезнями поможет формула «Ом Шри Сара Браум Сватьйа Намах».

Ее можно повторять перед приемом препаратов. Необходимо визуализировать, как вибрации священной формулы разрушают болезнь, и она покидает тело.

Если цель практикующего – омоложение, ему подходит мантра

Сакральные слова замедляют старение. Повторять их нужно до восхода солнца, повернувшись лицом на восток. Можно прочитать молитву над косметическим средством или перед посещением салона красоты.

На спокойствие и гармонию

Молитвы на спокойствие и гармонию подходят людям, которые часто оказываются в стрессовых ситуациях. Священная формула устраняет чувство тревожности и стабилизирует нервную систему.

Читать молитвы рекомендуется и перед принятием важного решения. Пример священного текста на спокойствие: «Вахэ Гуру». Эти слова означают движение от тьмы (негативных переживаний) к свету (умиротворению).

На привлечение любви

Прежде чем читать мантры любви, практикующий должен понять, что мешает ему создать счастливые отношения. Нередко причиной одиночества становится страх быть обманутым или преданным своим партнером.

Человек может неосознанно бояться, что появление семьи помешает карьерному росту. Причиной отсутствия любви часто становятся неудачные отношения в прошлом или печальный опыт родителей.

К наиболее мощным мантрам относится обращение к Зеленой Таре: «Ом Тарэ Тутарэ». Формула больше подходит женщинам, однако пользоваться ею могут и мужчины.

Во время чтения желательно визуализировать Тару, прикасающуюся к груди практикующего. В том месте, где у человека находится сердечная чакра, должен вспыхнуть зеленый огонь. Такая визуализация разблокирует энергетический центр, отвечающий за любовь в жизни человека.

На успех и счастье

Чтобы обрести счастье, иметь успех в делах, следует обратиться к богу Шиве. Этот персонаж индуистской мифологии имеет двойственную природу. С одной стороны, Шива считается созидателем, но с другой – разрушителем. По данной причине обращаться к нему нужно только в случае крайней необходимости.

Мантра на удачу и счастье божеству:

На радость и любовь

Такие формулы необходимы тем, кто уже состоит в отношениях. Молитва оберегает союз от измен и конфликтов, помогает посмотреть по-новому на своего партнера, избежать рутины.

Примером формулы, улучшающей отношения между людьми, является «Джайа Радха Мадхава». В этой молитве прославляется бог Кришна, влюбленный в Радху.

Для просветления

К наиболее популярным в индуизме текстам, помогающим достичь просветления, относится «Ом Мани Падмэ Хум». Эти священные слова дают возможность выйти из колеса Сансары. Однако достигнуть цели в течение одного воплощения могут не все практикующие.

Для очищения сознания

Сакральные тексты для очищения сознания применяются в тех случаях, когда человек испытывает гнев, думает о мести врагам и т. д. Находясь в таком состоянии, невозможно получить нужный эффект от духовной практики. Мантра «Ом Витхам» избавит от навязчивых идей и разрушит негативные мыслеформы.

Для обретения знаний

Формулы для обретения знаний усиливают умственные способности, улучшают память и делают человека более любознательным. Читать их могут не только школьники и студенты – в получении новой информации нуждаются все люди.

Индуисты и буддисты поют молитвы, чтобы приобрести знания о потустороннем мире и путях выхода из колеса Сансары.

Во многих молитвах на получение мудрости верующие обращаются к богине Сарасвати:

«Ом Аим Сарасвати Намах»;

«Ом Шрим Хрим Сарасватьйай Намаха»;

«Ом Сарасватьйай Видмахэ Брахмапутрьйай Дхимахи Танно Дэви Прачодайат».

Для очищения от негатива

Буддисты считают, что все болезни и несчастья, с которыми человек сталкивается в этом воплощении, являются следствием его грехов в прошлых жизнях.

Чтобы понять, какие поступки привели к появлению отрицательной кармы, необходимо обратить внимание на свое сегодняшнее поведение. Мантры, очищающие от негатива, помогут в том случае, если человек решил отказаться от действий, которые считаются греховными, например, попытки отомстить врагу.

Уничтожить негатив поможет богиня Дурга. Практикующий должен прочесть такое обращение:

У богини жесткая и агрессивная энергия. По этой причине в первые дни работы с формулой ситуация может ухудшиться, однако практикующему не следует останавливаться до получения результата.

Защитные тексты

Примеры защитных текстов:

«Гатэ Гатэ Поро Гатэ Поро Сом Гатэ Бодхи Сваха». Чтение молитвы сделает мудрее и сильнее, поможет легче пройти испытание. Священные слова создают вокруг человека невидимое защитное поле и исцеляют поврежденную ауру. Повторять формулу необходимо перед выходом из дома. «Ом А Хум Хо Хам Кшам Алаварайа Хум Пхат». Этими словами можно открыть Калачакру – портал в параллельное измерение, из которого практикующий получит священную энергию для разрушения наведенного на него негатива. Как и другие мантры от сглаза и порчи, эта формула создает вокруг тела человека защитный кокон, не пропускающий насылаемые проклятья. Текст рекомендован бизнесменам и людям публичных профессий. «Ари Нари Тунари Анаро Наби Кунаби». Повторять сакральную фразу должен человек, у которого есть завистники. Применять текст нужно и при первых признаках порчи (беспричинная апатия, плохое самочувствие, неудачи в делах). Петь мантру следует в течение 40 дней не менее 27 раз за 1 сеанс. Регулярное повторение не только защищает и очищает от негатива, но и повышает умственные способности, помогает в достижении целей.

Таблица соответствия мантр и чакр, за которые они отвечают

Энергетические центры активизируют с помощью специальных формул. Можно выбрать биджи расслабления и очищения. Но если у практикующего достаточно свободного времени, ему желательно использовать молитву из 3 компонентов для пробуждения чакр.

Соответствие энергетических центров и мантр Чакра Пробуждение Очищение Расслабление Муладхара «Ом Лам Ма» «Лам» «Са» Свадхистана «Ом Вам Ма» «Вам» «Рэ» Манипура «Ом Рам Ма» «Рам» «Га» Анахата «Ом Ям Ма» «Ям» «Ма» Вишудха «Ом Хам Ма» «Хам» «Па» Аджна «Ом Чам Ма» «Чам» «Да» Сахасрара «Ом Шри Ма» «Шри» «Ни»

Работе с энергетическими центрами рекомендуется посвящать отдельные занятия. Кроме этого, стоит петь молитвы в начале каждого сеанса, чтобы усилить его эффективность.

Как выбрать нужные мантры

Молитва на санскрите может иметь адресата. Такая формула называется сагуной. Читая обращение, практикующий визуализирует божество, к которому обращены священные слова.

Молитва без адресата называется ниргуной. Человек обращается ко всему Мирозданию. Эти сакральные тексты больше подходят людям, исповедующим буддизм или индуизм в течение нескольких лет.

Для йоги

На занятиях йогой можно использовать любые мантры, соответствующие целям практикующего (получение защиты, исцеления и т. д.). Однако рекомендуется повторять ниргуны, способствующие духовному росту, обретению мудрости («Ом», «Сат Нам»).

Для медитаций

Начинать практику медитаций можно без наставника. Первые несколько недель новичок должен контролировать свое внимание, чтобы не отвлекаться на посторонние мысли.

Начинающим желательно выбирать короткие формулы, поскольку их легче запомнить.

Практикующим стоит отдать предпочтение молитвам, посвященным Солнцу, Сатурну, Кришне или Шиве. Например, «Ом Намах Шивайа». Это обращение к божеству принесет пользу накануне важных событий в жизни человека.

Под отдельные случаи

Существуют мантры, предназначенные для особых случаев:

При отравлении. Если практикующий подозревает, что принял ядовитое вещество, ему необходимо сказать: «Ом Мана Хам Хам Соха». Затем нужно принять полстакана сока, приготовленного из китайской капусты. От кошмарных сновидений. Прежде чем лечь в постель, следует произнести: «Ом Залайа Соха». После этого недопустимо с кем-либо разговаривать, смотреть телевизор, читать книги и т. д. При ранах. Молитву нужно прочитать на салфетки или бинты для перевязки: «Ом Саран Хум». Сакральная фраза защищает раны от инфекции, способствуя их быстрому заживлению. Для защиты зубов от кариеса. Необходимо приготовить порошок из яичной скорлупы и, прежде чем съесть его, сказать: «Дэ Га Ва Ам». Проводить этот ритуал следует не реже 1 раза в месяц. Во время грозы. Чтобы не убила молния, нужно повторить не менее 9 раз: «Ни На Го Хаза Мунди А».

Как начать практиковать мантры самостоятельно

Молитвы на санскрите могут не только привлекать удачу и любовь. Некоторые тексты применяются для уничтожения врагов. От использования этих формул стоит отказаться – они не способствуют достижению просветления и создают еще большее количество проблем.

Выделение цели

У практикующего может быть несколько целей, однако начинать работу необходимо с тем аспектом своей жизни, который больше других нуждается в корректировке. Например, если человек болен, нужно читать молитвы на здоровье, а не на привлечение денег или любви.

Подключение интуиции

Выбранную мантру следует прослушать, а затем произнести. Правильно подобранная молитва должна вызывать положительный эмоциональный отклик. Но когда практикующему не нравится звучание слов или возникают трудности при произнесении какого-либо звука, стоит искать другой текст.

Реакция тела

Можно продолжать чтение выбранной мантры, если человек чувствует:

легкость во всем теле;

вибрацию в области затылка и шеи;

тепло в грудной клетке;

постепенный уход тревожных мыслей;

«пустоту» в сознании.

Утомление или головокружения указывают на неправильный выбор формулы.

Метод проб

Практикующий должен повторять молитву не менее 14 дней подряд, чтобы понять, насколько она ему подходит. О правильном выборе сакрального текста свидетельствуют положительные изменения в жизни.

Например, при чтении формулы на здоровье снизилась интенсивность болей. Хорошим признаком считается мысленное непроизвольное повторение молитвы.

Постоянство пения мантр

Рекомендуется повторять мантру до полного решения поставленной задачи. Допустимо делать перерывы на 1-2 недели после 1,5-2 месяцев практики.

Для работы со священными текстами желательно использовать одно и то же время суток.

Наибольшая эффективность от применения формул наблюдается при чтении ранним утром и поздним вечером, когда человек готовится к ночному отдыху. В это время суток мозг практикующего расслаблен, что позволяет не отвлекаться на посторонние мысли.

Важные особенности

Применение асан и мудр усилит эффективность молитв на санскрите.

Кроме этого, рекомендуется:

Воскуривать благовония в комнате. Желательно включить негромкую медитативную музыку. Благовония и приятные звуки помогут расслабиться, настроиться на нужный лад. Использовать четки. Они помогают отсчитывать количество произнесенных молитв. Четки можно купить в эзотерическом магазине или сделать своими руками из материалов натурального происхождения (камней, кусочков дерева, высушенных ягод).

Прежде чем переходить к чтению или пению, можно озвучить свое намерение (встретить любимого человека, избавиться от болезни). Желательно повторить священную формулу 108 раз. Для буддистов это число является счастливым. При отсутствии времени количество повторений допустимо сократить до 27, 9 или 3.

Асаны для практики

Для практики чтения мантр подходят асаны, при которых позвоночник остается выпрямленным, например:

Падмасана. Необходимо сесть на пол, сложить ноги «по-турецки». Кисти рук должны лежать на коленях ладонями вверх. Стопы следует положить на бедра. Мулабандхасана. Нужно сесть на пол и положить ноги так, чтобы колени были повернуты в разные стороны. Стопы должны быть соединены. Ваджрасана. Необходимо встать на колени и медленно сесть на пятки. Руки нужно положить перед собой. Колени могут быть соединены или слегка раздвинуты.

Чтобы не отвлекаться, можно закрыть глаза. При чтении мантр йоги не применяют перевернутые позы (Пинча Майюрасану, Ширшасану). Стоит отказаться от асан, сдавливающих дыхательные пути (Халасаны, Марджарианасаны). Желательно, чтобы новички занимались йогой под руководством опытного тренера.

Мудры

Мудры – это особые положения кистей рук, используемые в различных духовных практиках.

Новичкам стоит выбирать наиболее простые позиции:

Намасте. Необходимо соединить ладони перед грудью в молитвенном жесте. Локти должны быть разведены в стороны. Намасте подходит для мантр на исполнение желаний, гармонизацию и защиту. Гьян-мудра. Следует соединить подушечки большого и указательного пальцев. Желательно, чтобы человек сидел в позе лотоса. Кисти рук нужно положить на колени. Мудра чаще используется при чтении формул на здоровье и просветление. Хакина. Нужно соединить кончики пальцев обеих рук таким образом, чтобы получилась пирамида. Хакину рекомендуется сочетать с формулами на привлечение успеха, улучшение памяти. Брихаспати. Чтобы сложить эту мудру, ладони необходимо соединить в замок. Указательные пальцы следует вытянуть вперед и приложить один к другому. Брихаспати подходит при чтении защитных текстов.

Мудру требуется удерживать на протяжении всего сеанса.

Что лучше – исполнять или слушать мантры

Прослушивание является одним из этапов работы с мантрами. Практикующий должен знать, как звучат слова молитв. Желательно пользоваться записями буддистских монахов.

Однако от прослушивания нужно постепенно переходить к повторению, которое является более эффективным способом работы со священными текстами.

Практики применяют 3 способа произнесения молитв:

Вслух. Метод рекомендован начинающим. Слыша свой голос, человек меньше отвлекается от работы. Желательно не просто проговаривать, а петь слова, растягивая гласные. Практикующий должен чувствовать вибрации в ротовой полости и гортани. Чтобы усилить эффект от пения, можно работать в кругу единомышленников. Шепотом. К этому способу следует переходить на продвинутом этапе практики. Чтение шепотом выравнивает энергетическое поле человека, что позитивно сказывается на его физическом здоровье. Мысленно. Это наиболее сложный метод работы с мантрами, который подходит опытным практикующим. Повторять формулу мысленно можно в тех случаях, когда чтение вслух привлекает внимание (в транспорте, на работе).

Произнесение звуков повышает концентрацию на работе со священными текстами. Человек вкладывает в слова свою энергию, что позволяет усилить эффект.

Использовать записи можно тогда, когда практикующий не имеет возможности произносить молитвы. Например, такая форма работы приемлема для общественных мест. Заменить произнесение прослушиванием стоит уставшим, испытывающим отрицательные эмоции людям.

Основные мантры: краткий обзор

Ни одна из сакральных формул не имеет точного перевода. Молитва состоит из самостоятельных компонентов, каждый из которых несет собственную смысловую нагрузку.

Главная мантра «Ом»

«Ом» («Аум») называют «Высшим священным символом» в буддизме, индуизме и джайнизме. Считается, что этот слог дал начало видимой части Вселенной. Звук «а» символизирует рождение. «У» – это поддержание (течение, жизнь).

Последний звук «м» указывает на разрушение, исчезновение, смерть. «Ом» относится к универсальным мантрам, которые допустимо применять в различных жизненных ситуациях.

Биджа больше подходит молодым людям, не имеющим семьи и высокого социального статуса. Ее также могут применять пожилые, решившие посвятить последние годы жизни молитвам и медитации.

«Ом» символизирует отречение и отказ от мирского. Люди, имеющие семью, не готовые отказаться от движения по карьерной лестнице, могут потерять близких и все, чего они успели достичь.

Гаятри

Богиню Гаятри, жену Брахмы, называют Матерью Вед. Раньше петь ей молитвы имели право только посвященные. Однако сегодня богиня принимает просьбы от всех желающих.

Текст молитвы:

Обращение к Гаятри позволяет избавиться от болезней, негатива (сглаза), достичь поставленной цели и пробуждения разума. Петь молитвы полезно не только утром и вечером, но и в обеденное время. Йоги рекомендуют произносить священную формулу в душе, чтобы очищение происходило не только на физическом, но и на духовном уровне.

Шанти-мантра

Текст молитвы:

Данную фразу можно перевести как «Да будет мир, мир, мир».

Эти слова способствуют обретению душевного покоя, снижают негативную реакцию на внешние раздражители. Использовать сакральный текст могут и те, кто стремится к просветлению.

Мантра Ганеши

Ганеша – индуистский бог с телом человека и головой слона с одним бивнем. Согласно мифам, он был сыном Шивы и Парвати. Обращаться к божеству с головой слона стоит людям, профессиональная деятельность которых связана с ведением бизнеса, продажами.

Молитва Ганеше увеличивает доход, помогает при поиске работы. При этом бог не любит ленивых людей, желающих получить богатство путем удачного замужества, выигрыша в лотерею и т. д.

Мантра для привлечения денег звучит так:

Повторять формулу необходимо перед сделками, переговорами с партнерами, отправкой резюме или собеседованием. Бизнесмену рекомендуется поставить на рабочем столе или в кабинете статуэтку Ганеши.

Патанджали-мантра

Текст мантры с переводом:

Патанджали называют создателем йога-сутры. Повторение данной формулы – это способ выразить уважение своим учителям в физическом и духовном мире. Произносить молитву желательно перед сеансом йоги или после него.

Мангала

Мангала звучит как:

Приблизительное значение слов: «Пусть земные правители охраняют благоденствие своих подданных при помощи справедливости и правильного пути. Да пребудет удача со всеми живыми существами. Да наполнятся они счастьем».

Молитва притягивает удачу. Ее могут практиковать легко возбудимые, агрессивные люди, чтобы снизить уровень деструктивной энергии. Мантру допустимо исполнять во время медитации на другого человека.

«Ом Саха Нав»

Полная версия молитвы:

Регулярное пение молитвы избавляет от панических атак. Возможно исчезновение психосоматических патологий без применения медикаментов.

Практикующий реже болеет и становится целеустремленным. У человека снижается уровень конфликтности. Он перестает осуждать окружающих. Формула поможет в борьбе с бессонницей.

Мантра из «Брихадараньяка упанишады»

Эту мантру также называют «Асатома». Читают ее так:

В своей молитве человек обращается к любому образу, который ассоциируется у него с Высшими силами. Это могут быть не только божества индуистского пантеона, но и христианские святые, Богородица, ангел-хранитель.

Читать обращение нужно в сложных жизненных ситуациях как напоминание себе о бренности видимой реальности и эфемерности земного счастья.

«Пурнам Адах»

Полная версия мантры:

Формула служит напоминанием о том, что все во Вселенной имеет общий источник происхождения. Священный текст говорит о единстве всех людей друг с другом и с окружающим миром.

Молитва используется перед медитацией и после нее. Произнесение текста прекращает конфликты, избавляет от желания наносить вред ближним. Читать «Пурнам Адах» можно как на себя, так и на других людей.

«Сат Нам»

«Сат Нам» можно перевести как «Мое имя – истина».

Мантра развивает интуицию. Сакральная формула позволяет встретить любимого человека, активизирует сексуальную энергию.

Длительность сеанса при работе с этой молитвой должна составлять не менее 3 минут. Первый слог необходимо петь в течение 35 секунд. Вторая часть формулы произносится кратко и отрывисто.

Ади-мантра

Мантра состоит из 4 слов:

Повторять эти слова рекомендуется людям, которые мечтают начать новую жизнь, но боятся перемен. Молитва налаживает связь между практикующим и его духовным наставником из высших миров.

Сири Гайтри

Сири Гайтри-мантра звучит так:

Формула поможет восстановить здоровье людям после тяжелой болезни и тем, кто перенес оперативное вмешательство. Священные слова привлекают целительную энергию к страждущему и окружающим. Сири Гайтри желательно сочетать с Кундалини-йогой.

«Нети Нети»

«Нети» означает отрицание чего-либо. Использовать мантру необходимо в тех случаях, когда в отношении человека проявляют агрессию. «Нети Нети» предотвращает возможное несчастье, выводит из неприятной ситуации победителем.

«Ом Намах Шивайя»

Перевод фразы: «Я преклоняю колено перед Шивой«.

При помощи формулы можно поддерживать связь с этим божеством. Ее повторяют при возникновении опасности или перед началом рабочего дня, чтобы до вечера находиться под защитой Шивы.

Мантра «Хрим»

Биджа-мантра входит в состав сложных формул. Как и «Ом», она может использоваться самостоятельно. «Хрим» связывает йога с Майей – богиней иллюзии.

Этот мифологический персонаж символизирует тленность и недолговечность материального мира. При этом Майя также олицетворяет творчество. Связавшись с богиней, практикующий получает ее созидательную энергию.