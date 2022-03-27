Поющие Чаши ‣ Singing bowls

Мантры от головной боли сделают вас более расслабленным, уменьшат стресс и беспокойство. Описание мантр от головной боли Мантры – это форма медитации или молитвы, которая приводит к желаемому результату
Популярная разновидность мантры Гаятри – мантра «Саи Баба Гаятри». Для людей этот текст был открыт в 1977 г. во время вечерней сандхьи, управляемой одной из ипостасей Шивы – Рудрой.
Практика чтения мантры Солнцу является самым эффективным способом исправить слабое положение главного светила в натальной карте, обрести мужество, физические и моральные силы, восстановить здоровье, достичь
Мантра Шанти завоевала популярность у представителей западной культуры в прошлом столетии. Духовная техника помогает бороться со стрессом и депрессией всем людям независимо от их вероисповедания.
Мантра Сарасвати используется для улучшения когнитивных способностей и мотивации к обучению. Ее часто читают студенты. Описание мантры Сарасвати Мантра, посвященная богине (дэви) Сарасвати, является мощным
Путь человека к просветлению лежит через самопознание и саморазвитие. Наиболее эффективным средством для этого является медитация – глубокое погружение в себя, соединенное с молитвенной практикой бхаджаны.
Мантра Чегема используется в рамках тибетского буддизма. Она помогает разрушить замыслы врагов и устранить любые препятствия на пути к достижению целей. Чтобы воспользоваться ее силой, нужно правильно
Человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, поможет мантра Хануману. Молитва активизирует Прану, помогая практикующему найти верное решение проблемы, по-новому посмотреть на происходящее.
В ведической традиции насчитывается не один десяток мантр, взывающих к различным божествам. Мантра «Ом Таре Туттаре Туре Соха» – формула обращения к одной из самых почитаемых в буддизме богинь – Зеленой Таре.
Торговые отношения между людьми, как и все остальные формы их взаимодействия, подвержены влиянию космических энергий. Но так как они представляют собой сложный комплекс различных факторов (финансового